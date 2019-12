Tunisino espulso | ma il medico legale non c' è e torna libero

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Federico Garau Il pluripregiudicato doveva essere accolto al Cpr ma necessitava di una regolare visita sanitaria: tutto saltato per la semplice assenza di un, che sarebbe stato disponibile l'indomani mattina. Non potendo trattenerlo in centrale col rischio di essere accusati di sequestro di persona, gli agenti devono lasciarlo andare Basta un semplice cavillo burocratico ed un pluripregiudicatodi 18 anni, senzatetto e spacciatore di droga può continuare ad esseredi muoversi e delinquere per le strade di Mestre e Marghera, nonostante dei precedenti più che sufficienti per garantirgli da tempo un rapido rimpatrio. Tutto per colpa di una comune visita sanitaria mancata nel momento giusto ed opportuno per poter procedere con l'iter dell'espulsione. Il primo conclamato episodio di violenza del pusher si è verificato durante lo scorso mercoledì 20 ...

