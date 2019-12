ilfoglio

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Milano. La crescita globale ha rallentato nel 2019 e continuerà a essere debole nela causa soprattutto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e, ma per le elezioniDonaldprepara un “cessate il fuoco” tattico, anche perché non si è mai visto nella storia americana

MRosariaMarche2 : RT @ilfoglio_it: Trump cesserà le ostilità con la Cina, ma solo per le presidenziali 2020: una tragua tattica per ridurre l'incertezza glob… - ilfoglio_it : Trump cesserà le ostilità con la Cina, ma solo per le presidenziali 2020: una tragua tattica per ridurre l'incertez… -