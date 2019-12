Trapianti | in Paraguay il primo di staminali | grazie a un progetto italiano

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019)trapianto di celluleemopoietiche inalla generosità e alla professionalità italiane. Si è concluso con successo a inizio novembre l’intervento per curare Cecilia, una bambina di 4 anni affetta da aplasia midollare, una patologia caratterizzata da un danno irreversibile del midollo emopoietico che diventa incapace di produrre le cellulee che, se non trattata, può portare alla morte soprattutto a causa di infezioni ed emorragie. La piccola si è sottoposta al trapianto allogenico di cellule, ricevendo il midollo dal fratello minore di soli 2 anni, che è risultato compatibile. L’intervento è stato effettuato all’ospedale Niños de Acosta Ñu ad Asunción, inal contributo di medici e infermieri della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma (Mbbm) che, insieme all’associazione ...