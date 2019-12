Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DADA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DIE’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ ALDURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK ...

