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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17 | 00 SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO   ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ...

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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17:00 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO   ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO    LUNGHE CODE PER INCIDNTE ANCHE  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S,ANDREA E LA PRENESTINA FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, NUMEROSI I FEDELI PRENENTI,   POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE . DOMANI  PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN  CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL Traffico DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE ...
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    : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI  PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN  CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE  ALLE ORE 16.30, ...

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    : IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL Traffico  IN PROSSIMITÀ DI VIA CARDINALE TRIPEPI  OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA  LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE  ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA ...

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