Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17:00 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO LUNGHE CODE PER INCIDNTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S,ANDREA E LA PRENESTINA FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, NUMEROSI I FEDELI PRENENTI, POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE . DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL Traffico DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti fra Cassia bis e Salaria > interna #luceverde #Lazio - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via Appia Nuova, altezza Villa Lazzaroni possibili difficoltà di circolazione causa veicolo in fiamme. -
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 16 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 15 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 ANCHE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 14 : 30: IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL Traffico IN PROSSIMITÀ DI VIA CARDINALE TRIPEPI OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13 : 30: IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL Traffico IN PROSSIMITÀ DI VIA CARDINALE TRIPEPI OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12 : 30: Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 11 : 30: Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE ...
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