Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL Traffico IN PROSSIMITÀ DI VIA CARDINALE TRIPEPI OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO. MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE A CUI PRENDERANNO PARTE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE, NONCHÉ NUMEROSI FEDELI. POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE . ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13:30 proviene da RomaDailyNews.
romadailynews
romadailynews : Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13:30: IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL TRAFFICO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12:30 - #Traffico #05-12-2019 #12:30 -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:30 RomaDailyNews
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 05-12-2019 ore 10:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12 : 30: Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 11 : 30: Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 : 00: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED UN INCIDENTE CON CODE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09 : 00: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma