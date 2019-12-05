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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 | 30 SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI ...

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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA TIBURTINA I A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO L’AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA A VIA DEI MAFFEI, RALLENTAMENTI PER OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI . ALTRI DISAGI IN VIA ANASTASIO II E SU VIA CIPRO SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO RomaNO E ...
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    : INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA FLAMINIA, CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO ...

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