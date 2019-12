romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA FLAMINIA, CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. CI VIENE SEGNALATO OLIO SULL’ASFALTO IN PRATI SU VIA ANDREA DORIA VERSO VIALE DELLE MILIZIE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDOE VIA DEI DUE PONTI. LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Autostrada Roma-Fiumicino code a tratti tra Raccordo Anulare e Via del Cappellaccio > Eur #luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : #autostrade #veicoloinfiamme - A1 Roma - Napoli traffico rallentato fra Diramaz. Capodichino e Casoria > Napoli #luceverde #campania - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -