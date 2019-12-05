Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08:00 (Di giovedì 5 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA FLAMINIA, CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. CI VIENE SEGNALATO OLIO SULL’ASFALTO IN PRATI SU VIA ANDREA DORIA VERSO VIALE DELLE MILIZIE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDOE VIA DEI DUE PONTI. LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
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LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Autostrada Roma-Fiumicino code a tratti tra Raccordo Anulare e Via del Cappellaccio > Eur #luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : #autostrade #veicoloinfiamme - A1 Roma - Napoli traffico rallentato fra Diramaz. Capodichino e Casoria > Napoli #luceverde #campania - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07 : 30: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA E BREVI FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 20 : 00: MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA SOLO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE, E IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI PER Traffico E INCIDENTE SI STA’ IN FILA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE IN CENTRO SU ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ALTRE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18 : 00: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FILE IN USCITA DALLA CITTA’DA VIA LAURENTINA A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA ...
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