Tra Arabia Saudita e Qatar prove di disgelo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sono passati due anni e mezzo da quando è iniziato lo scontro, molto forte sul piano politico, tra. Era infatti il giugno del 2017 quando, (quasi) a sorpresa, da Riad è arrivato l’ordine di isolare Doha sotto il profilo sia diplomatico che economico. Una decisione, quella presa dai sauditi, che in teoria doveva porre il regno wahabita come capofila di una “Nato araba” in grado di contrastare direttamente ed indirettamente l’Iran. Ilera accusato di sostegno al terrorismo, ma soprattutto era ritenuto non così distante da Teheran per come invece auspicato e desiderato dai sauditi. Da qui le sanzioni contro il piccolo emirato. Ma oggi forse è tempo di: emissariioti hanno incontrato in queste settimane alcuni politici e funzionari sauditi a Riad, in mezzo c’è la mediazione di Abu Dhabi e la consapevolezza che questa ...

