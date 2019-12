Torino | è emergenza in attacco | infortunio anche per Millico

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo Belotti e Iago Falque si fermaperin allenamento, è da valutare per l’incontro con la Fiorentina Èinper il, che non può contare su Belotti a causa della contusione all’anca rimediata prima della sfida con l’Inter. Con Iago Falque fermo da tempo e Zaza in rottura con Mazzarri, il Toro perde peril giovane Vincenzo. Come riportato nel report dell’allenamento odierno,ha accusato una fitta al gluteo. La gravità sarà da valutare nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com

