Tolo Tolo | Checco Zalone presenta la canzone Immigrato | ecco il video

Scacchi - Alberto David vince il Campionato Italiano per la terza volta. Ad Elena Sedina il tiTolo femminile - Gabriele Lumachi campione Under 20 : Si è concluso oggi, a Padova, il Campionato Italiano Assoluto di Scacchi, al termine di battaglie durate quasi due settimane tra molti dei migliori rappresentanti del panorama Scacchistico del nostro Paese. A quasi cinquant’anni, si laurea campione d’Italia per la terza volta nella sua carriera il Grande Maestro milanese Alberto David. Una storia particolare, la sua: nel 1975, all’età dunque di cinque anni, si trasferisce in ...

Giuseppe Parretta - ucciso a 18 anni a Crotone : ergasTolo per Salvatore Gerace : La corte d’Assise di Catanzaro ha condannato all’ergastolo Salvatore Gerace, l’uomo che il 16 gennaio del 2018 uccise a Crotone Giuseppe Parretta, 18 anni, davanti a sua madre Katia Villirillo nella sede dell'associazione "Libere donne". La mamma: “Giustizia è fatta. Domani Giuseppe avrebbe compiuto 20 anni e questo è il mio regalo per lui”.Continua a leggere

Feltri - ricerca alla mano sui giovani gretini : "Duri di comprendonio ma esperti di climaTologia" : Non c' era bisogno dell' Ocse per sapere che gli studenti italiani, specialmente quelli del Sud, sono pressoché analfabeti, non essendo capaci di decriptare uno scritto che non sia elementare. Il fenomeno era noto. La scuola e le famiglie sono ignoranti perché non leggono e molte persone che invece

ToloTolo - Checco Zalone spiazza tutti (ancora una volta). Guardate cosa ha combinato il comico dei record : “Immigrato. Chi ha lasciato il porto spalancato? Immigrato. Ma non ti avevano rimpatriato?”. Checco Zalone spiazza nuovamente tutti. Quando ci aspettava un trailer di ToloTolo ecco arrivare invece un video musicale dal titolo Immigrato. Una ballad zaloniana alla chitarra dalle melodie alla Adriano Celentano, e Toto Cutugno (non a caso vediamo la quotidianità di un “italiano medio” alle prese con un migrante) che sciorina parecchi luoghi comuni ...

Milan e Roma vietano l’accesso al Corriere dello Sport. Bufera sul tiTolo ‘Black Friday’ : Milan e Roma vietano l’accesso al centro di allenamento al Corriere dello Sport. Al centro della polemica la prima pagina dal titolo ‘Black Friday’. Roma – Bufera sulla prima pagina del Corriere dello Sport dal titolo ‘Black Friday’. Il quotidiano sportivo ha voluto dedicare l’apertura dell’edizione di giovedì 5 novembre alla sfida tra Inter e Roma con la foto in primo piano di Lukaku e ...

Witchfire : un nuovo video gameplay mostra un tiTolo diverso da come fu presentato : Witchfire è uno shooter dalle tinte dark sviluppato dal team polacco di The Astronauts, fin dalla sua presentazione di due anni fa, il gioco ci ha riportato alla mente le sparatorie della serie Painkiller, purtroppo però il nuovo video gameplay rilasciato oggi ci dice che qualcosa è cambiato.Guardando il video (che trovate qui sotto) ci si accorge infatti che Witchfire è diventato una sorta di shooter in stile Destiny, con ambientazioni ...

Corriere dello Sport - accuse di razzismo per il tiTolo “Black Friday” con Lukaku e Smalling. Roma e Milan : “Stop interviste fino al 2020” : Romelu Lukaku e Chris Smalling in prima pagina, accompagnati dal titolo “Black Friday” in vista della sfida di venerdì sera tra Inter e Roma, con i due ex compagni di squadra al Manchester United protagonisti di inizio stagione. E scoppia la polemica sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Passa per la Rete, viene sposata dai club – non solo nerazzurri e giallorossi, ma anche Milan e Fiorentina – e approda ...