Tiziano Ferro si confessa | “sogno un figlio”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Archiviamo la faida con Fedez e concentriamoci sulle cose belle:vuole allargare la famiglia. Dopo il matrimonio a sorpresa con Victor Allen dello scorso luglio, per la coppia sembra infatti essere giunto il momento di pensare al futuro. La notizia, già nell’aria qualche tempo fa, all’epoca era stata smentita dal diretto interessato che, oggi, intervistato da Sky TG24, è però tornato sull’argomento: Io non ho un figlio per quanto io lo sogni, forse in questo momento è la cosa alla quale penso di più nella vita. Però tutti quanti, quelli che hanno dei figli, mi raccontano che non puoi neanche avvicinarti a capire cosa possa essere. Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua. Il cantante ha ...

