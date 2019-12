Tiziano Ferro marito | chi è Victor Allen | età | foto | lavoro | vita privata

Tiziano Ferro : «Sogno di avere un figlio. È la cosa a cui penso di più» : «Io non ho un figlio per quanto io lo sogni, forse in questo momento è la cosa a cui penso di più nella vita. Però tutti quanti, quelli che hanno dei figli, mi raccontano che non puoi neanche avvicinarti a capire cosa possa essere». Tiziano Ferro racconta la sua voglia di paternità in una lunga intervista a Sky Tg24. «Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere ...

Tiziano Ferro non perdona Fedez : “Le scuse non bastano più” : Continua lo scontro a distanza tra Tiziano Ferro e Fedez, cominciato alla presentazione del nuovo album del cantante di Latina, e questa volta è proprio lui a dire che il momento delle scuse è passato. Tiziano Ferro contro Fedez, nuovo capitolo della lite tra il rapper ed il cantante di Latina che in un'intervista fa sapere che la polemica innescata da alcune rime del rapper milanese è ormai è andata troppo oltre e le scuse non sono più ...

Tiziano Ferro rivela : “Vorrei un figlio - è il mio più grande sogno” : Si è raccontato a tutto tondo a Sky Tg24 il l’amatissimo cantante Tiziano Ferro, che oltre alla carriera ha toccato punti delicati della sua vita. Ecco le sue dichiarazioni. Tiziano Ferro, “Accetto Miaracoli” e le dichiarazioni sulla fede Ospite di Sky Tg24, Tiziano Ferro si è concesso a una lunga intervista del vicedirettore Omar Schillaci. Il cantante ne ha approfittato per annunciare le ultime date del tour, che raddoppia a ...

Tiziano Ferro svela l’abitudine che proprio non sopporta del marito Victor Allen : Tiziano Ferro, cantautore e produttore discografico, ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del suo ultimo album, il settimo, Accetto miracoli, uscito il 22 novembre scorso, ma ha parlato anche qualcosa del suo privato. Un disco importante, composto da 12 brani e anticipato dai singoli Buona (cattiva) sorte e Accetto miracoli, che segna un ritorno gradito sulla scena internazionale musicale. Nel disco c’è solo un ...