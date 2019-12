The Boys 2 | il primo teaser trailer dei nuovi episodi

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) The2, di cui è stato diffuso il, arriverà prossimamente su Amazon Prime Video The2, di cui è stato diffuso il, arriverà prossimamente su Amazon Prime Video. Il video è una rapida successione di scene d'azione, scontri, e brevi momenti dedicati a tutti protagonisti dell'apprezzato progetto prodotto per la piattaforma di streaming. Theè una serie televisiva ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ...

acmilan : ?? The boys are heading to Parma ?? ?? Si parte verso la trasferta del Tardini ?? #ParmaMilan #SempreMilan - lospaziobianco : The Boys: il teaser della seconda stagione - RedCapes_it : The Boys – Amazon rilascia il primo trailer della seconda stagione -