Thales Alenia Space si aggiudica il nuovo contratto EGNOS dell’Agenzia Spaziale Europea

(Di giovedì 5 dicembre 2019), Joint Venture tra(67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver firmato uncon l’Agenzia(ESA), per conto della Commissione Europa, per aggiornare il sistema Europeo di navigazione satellitare. Con questosvilupperà una nuova versione di(versione V242B) che include nuove funzionalità avanzate. Per un valore complessivo di circa €78 milioni, questoprevede: ampliamento della zona di copertura diSBAS; installazione di una nuova generazione di stazioni di riferimento (RIMS); miglioramento degli algoritmi nel centro di calcolo (CPF) per migliorare le prestazioni del sistema; maggiore sicurezza del sistema. La certificazione e la messa in servizio di quest’ultima versione sono previste per il 2023. Informazioni su, il programma di ...

