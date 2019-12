Terremoto Centro Italia | con l’iniziativa L’Asti d’estate donati undicimila euro per la

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Abbinare il Moscato d’Asti eDocg a un piatto tipico delle osteriene. Questabenefica lanciata dal Consorzio per la tutela dele Slow Food Editore che ha coinvolto un centinaio di osti in tuttanell’estate 2018. Parte dei proventi ricavati dai piatti proposti dalle osteriene segnalate dalla app di Slow Food Editore è stata devoluta al progetto Laudato si’ finalizzato alla costituzione ad Amatrice delstudi internazionale denominato Casa del Futuro –Studi Laudato si’, dedicato alle tematiche ambientali e alle loro ricadute sociali, un progetto voluto dal vescovo di Rieti Monsignor Pompili e da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. I clienti che hanno partecipato al, scegliendo un dolce dalla carta abbinato a un bicchiere di Moscato d’Asti e Asti Docg, hanno ricevuto in omaggio la ricetta del piatto scelto e ...

mo9nila : .Abbiamo il nostro centro vicino Kruja,questi giorni abbiamo accolto tante persone che hanno avuto danni dal terrem… - Accadde_Oggi : 1456 – L'immane terremoto dell'Italia centro-meridionale (di magnitudo 7.1... #AccaddeOggi - NoemiNuhu : RT @GiuseppeConteIT: Nuove buone notizie per le Regioni terremotate del Centro Italia: via libera all’ordinanza sull’edilizia popolare e mi… -