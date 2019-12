“Terra Mia” | da Salerno al Senato e ora nelle scuole

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Chiederò al Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti di portare il film ‘Terra Mia, non è un Paese per Santi’. Per la proiezione e per dibattere di temi importanti”. Così Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al, durante la proiezione del film di Ambrogio Crespi. Presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama l’anteprima nazionale della pellicola da poco premiata alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema dicome “miglior documentario”. “Il film ‘Terra mia’ racconta – dice la Bernini – l’assenza dello Stato e poi la speranza, la vittoria dell’Italia migliore”. La pellicola parte, infatti, dai fatti di malavita del Comune calabrese San Luca e racconta la risposta dello Stato alla piaga della criminalità organizzata, alla camorra, alla ndrangheta e alla mafia. Un ...

