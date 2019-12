Teatro Opera | martedì protesta lavoratori per inaugurazione

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – L’Unione Sindacale di Base Coordinamento Nazionale Cultura ha indetto un sit-in martedi’ 10 dicembre 2019, davanti l’ingresso deldell’di Roma, in piazza Beniamino Gigli dalle ore 14, nel giorno dell’della stagione 2019-2020. Idelle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, dei Teatri Lirici di tradizione, dei musei, dei luoghi d’arte, dei beni culturali, degli archivi, biblioteche, delle varie fondazioni culturali hanno deciso questa iniziativa per affermare che “non c’e’ cultura senza lavoro, dignita’, diritti!”. Lo scrive in una nota Unione Sindacale di Base – Coordinamento Nazionale Cultura. Il settore della cultura, quasi interamente stravolto in senso privatistico, vive una gravissima involuzione e pur . rappresentando un importante settore anche dal punto di vista ...

