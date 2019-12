Sud Italia | il 38% dei giovani vede il suo futuro all’estero “Germania e Francia le mete

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Solo il 19% deidel Sudil suonella regione in cui vive. E il 38% lo immagina all’estero. È il quadro che emerge dal terzo rapporto sul Divario generazionale presentato oggi a Roma dalla Fondazione Bruno Visentini. L’indagine è stata condotta tra studenti tra i 14 e i 19 anni e delinea una prospettiva di svuotamento del Sud, che negli ultimi 15 anni ha perso oltre due milioni di, emigrati nel nordo all’estero. Solo il 13% del campione degli intervistati ha dichiarato di immaginare ilnella città in cui vive, mentre fra il restante 87,3%, solo il 6% crede rimarrà nella stessa regione, anche se in un’altra città rispetto a quella in cui è nato. Il 43,4% infine crede che troverà lavoro in un’altra regionena, mentre il 38% punta direttamente all’estero. Il 9% fuori Europa. L’esodo deidel Sud – ...

