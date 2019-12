Suburra 3 sarà l’ultima stagione Al via le riprese

davidemaggio

(Di giovedì 5 dicembre 2019)E’ l’inizio della fine per– La Serie. Sono iniziate ledella terza e ultimadel crime thriller prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm. Nata nel 2017 come prequel del film tratto dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, la serie torna a raccontare lo scontro tra la Chiesa, lo Stato e la criminalità organizzata, per osservare da vicino come legalità e illecito si mescolino nell’ambiziosa ricerca del potere. “E’ ora che ’sta città (Roma, ndDM) trovi un re. Lo scontro finale” si legge all’interno di un video diffuso da Netflix per annunciare l’epilogo della serie. I nuovi episodi di, che verranno girati tra le strade e i vicoli di Roma e provincia, saranno disponibili nel 2020. Al centro della storia ci saranno i protagonisti (sopravvissuti) delle prime due stagioni: Aureliano (Alessandro ...

Screenweek : Sono iniziate le riprese della terza stagione di #Suburra che sarà anche l'ultima: ecco la sinossi e il video dell'… - NotizieVeloci : RT @badtasteit: #Suburra: la terza stagione sarà l'ultima, ecco il video annuncio - starkbuckz : RT @Una_Gioia_Mai: Netflix - Suburra: serie bellissima, coinvolgente, appassionante, ben recitata, con tanto potenziale. La terza stagione… -