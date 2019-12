Storia di Nilde | Anna Foglietta porta in tv la storica leader del PCI

davidemaggio

(Di giovedì 5 dicembre 2019)diA quarant’anni dalla sua prima nomina come Presidente della Camera dei deputati, e a vent’anni dalla sua morte, la figura diIotti torna protagonista sul piccolo schermo condi, docufilm in onda questa sera alle 21.35 su Rai1. A dare il volto allaesponente del Partito Comunista Italiano è. Al suo fianco Francesco Colella nei panni di Palmiro Togliatti, Vincenzo Amato in quelli di Enrico Berlinguer, e Massimo De Rossi nel ruolo di Giulio Andreotti. Tra fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri, tra cui quella dell’ex Presidente della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano, il docufilm diretto da Emanuele Imbucci ripercorre laumana e politica della Iotti, dai primi passi nel mondo della politica fino all’inizio dell’intensa attività parlamentare. Il racconto prende liberamente spunto ...

