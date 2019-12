Stone Temple Pilots | quando esce il nuovo album e anticipazioni

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ilacustico per gli, che tornano il 7 Febbraio con Perdida per l’etichetta Rhino. Sarà anche la seconda prova al microfono per Jeff Gutt, dopo l’abbandono dello storico Scott Weiland – poi morto nel 2015 – e la parentesi del compianto Chester Bennington (frontman dei Linkin Park e suicidatosi nel 2017). Perdida, unacustico Può sembrare strano che gli, antesignani del grunge, pubblichino unacustico e per di più suonato con strumenti che tutto si possono definire, fuorché moderni. Ma per loro è uno step perfettamente naturale. “Lo volevamo realizzare da tempo”, è il bassista Robert De Leo a parlare. “La maggior parte delle nostre canzoni iniziano in versione acustica. Ci sembrava che, mantenendole acustiche, sarebbero ...

silvestrasorber : GLI STONE TEMPLE PILOTS ANNUNCIANO IL PRIMO ALBUM E TOUR ACUSTICO - OltreleColonne : Gli Stone Temple Pilots annunciano il primo album e tour acustico - SaidaElAlloumi : RT @met_africanart: Stone Temple Model -