“Sto sempre così” L’amata 16enne de Il Collegio ancora in ospedale Le sue condizioni

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lade Ilresta in. Mariana Aresta, la ragazza che abbiamo conosciuto a Il4, èricoverata. Mariana, di Bitritto, in provincia di Bari, aveva fatto sapere tramite Instagram, di essere ricoverata, non aveva però spiegato le cause del ricovero. Mariana Aresta non ha fornito dettagli della sua condizione, ha solo parlato di una “situazione degenerata”. Poco dopo, tramite una storia di Instagram, ha detto: “Mi sono svegliata più o meno alle 6.30 per degli esami, tra un po’ devo fare tamponi e analisi del sangue, sono stremata. Però a differenza delle altre mattine riesco a respirare senza troppi problemi. Comunque non riesco a mangiare senza antidolorifici”. Mariana Aresta, però, non è sola: può contare sulla presenza della sua fidanzata Enrica Sciacovelli che, pur di stare con lei, ha deciso di “imbucarsi” in. Da quando ha fatto sapere di ...

matteorenzi : Se Di Maio vuole una commissione di inchiesta su come si finanzia la politica io ci sto. Mettiamoci dentro Partiti,… - AvantiLaura : RT @sergiodesiena: Ti sto parlando come se ti conoscessi da secoli... Accade sempre così quando due si capiscono... È. Hemingway https://t… - rossifedericas : RT @sergiodesiena: Ti sto parlando come se ti conoscessi da secoli... Accade sempre così quando due si capiscono... È. Hemingway https://t… -