Spoiler Un posto al sole dal 9 al 13 dicembre | l' ennesimo litigio tra Otello e Teresa

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni dedicate alla soap opera Unal, che andrà in onda in prima visione assoluta con dei nuovi episodi nella settimana che va dal 9 al 132019. I colpi di scena non mancheranno e anche questa settimana vedremo che traci sarà l'ennesima discussione che sfocerà in un. E poi, ancora, Clara sarà afflitta da dubbi sulla denuncia da fare o meno nei confronti dell'astuto Alberto Palladini. Unal, anticipazioni settimana 9-13: ennesima lite traNel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Unaldal 9in poi, rivelano che traci sarà l'ennesima discussione che renderà ancora più difficile il rapporto tra i due, che ormai da un po' di tempo stanno vivendo questa situazione decisamente travagliata e complicata. Dopo ...

