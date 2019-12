Spara dalla sua finestra ai ladri | morto uno dei due malviventi

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Chiara Sarra L'uomo ha sentito armeggiare davanti all'abitazione a Bazzano (Bologna) e ha usato la pistola regolarmente detenuta All'alba di questa mattina ha sentito qualcuno armeggiare alla porta d'ingresso di casa sua, ha preso la pistola regolarmente detenuta e hato, uccidendo uno dei. È successo in una zona di campagna di Bazzano, in provincia di Bologna. A dare l'allarme intorno alle 5,10 di questa mattina è stata una donna, la moglie dell'uomo che hato. Sarebbe stata lei a chiamare la centrale operativa del 112 riferendo che il marito aveva esploso dei colpi di pistola e, uscendo di casa per capire cosa stava succedendo in attessa dell'arrivo dei soccorsi, hanno trovato il cadavere del ladro. I sanitari del 118, subito accorsi, non hanno potuto che constatate il decesso dell'uomo. Ancora ignota l'identità del bandito, sprovvisto di documenti di ...

