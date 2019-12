«Space Jam 2» | finite le riprese del film con LeBron James al posto di Michael Jordan

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019)JamJamJamJamJamJamJamSono passati ventitré anni dall’epico scontro tra i Looney Tunes e i Monsters, eppure sembra che non sia finita qui. A luglio del 2021 uscirà, infatti, il secondo capitolo diJam, uno deipiù fortunati degli anni Novanta, capace di contaminare i cartoni animati con gli esseri umani in una maniera inedita, sorprendente. E così, a fronte di tutti i revival che abbiamo visto e che vedremo nei prossimi anni, la Warner Bros. non poteva restare a guardare, puntando su un cavallo che sembra più che vincente e su un altro campione di basket di fama mondiale come protagonista:, grande fan deloriginale. https://www.youtube.com/watch?v=PJmy6WjFubo Sarà lui, infatti, a sostituirein questa nuova avventura di cui non è stata ancora resa nota la trama, anche se quasi sicuramente ruoterà ...

