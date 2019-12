anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti“In questi giorni in città si parla dellache ha acquisito documentazioni presso i(un particolare ed importante settore) ma nessuno sembra aver fatto una seria e grave riflessione: il Corpo deiè Organo di Polizia Giudiziaria, appunto definito Corpo di Polizia Municipale. Questa volta non si tratta della solita “visita” ad un settore pubblico qualsiasi. Questa volta sembrerebbe essere “distintivo verso distintivo”, “manette verso manette”, “pistola verso pistola”, “graduato verso graduato”. Quali ulteriori cose stanno accadendo al Comune di Benevento? E’ come se la Finanza fosse andata ad acquisire documenti per “indagare” su un particolare settore del Corpo dei Carabinieri (ad esempio sezione catturanti) o come se i Carabinieri fossero andati negli uffici della Questura per svolgere indagini ...

anteprima24 : ** #Soreca (#Radici): 'Sulla vicenda #Digos dai vigili urbani, in troppi tacciono' ** -