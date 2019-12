Sondaggio Index | calano M5s | Pd e Italia viva E il centrodestra riprende il largo | +7%

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Passa una settimana e poco cambia negli equilibri dei partiti. Secondo i sondaggitrasmessi da Piazzapulita su La7, la Lega di Matteo Salvini resta il partito più apprezzato daglini, in testa con il 32,% delle intenzioni di voto, pur perdendo uno 0,1 rispetto al 27 novembre. Stabile anche il Partito Democratico in seconda posizione, che perde lo 0,2% dei punti e attestandosi al 19,1%. Più incisivo il dato che riguarda il M5s, che continua la caduta nei sondaggi di gradimento elettorale. In 7 giorni perde quasi un punto percentuale (-0,7%), arrivando a quota 16,2%. Per quanto riguarda il, cresce ancora Fratelli d’(+0,5%) e raggiunge quasi il 10% delle intenzioni di voto. Stabile Forzaal 6,6%, mentre inizia a perdere decimalidi Matteo Renzi, che in 7 giorni passa dal 5,1% al 4,9%, +Europa scende ...

Index_Research : RT @ilriformista: Regionali #Campania, il sondaggio: 1 @LegaSalvini @matteosalvinimi 17% 2 @pdnetwork 16% 3 @Mov5Stelle 15% 4 @forza_italia… - Ted0foro : @GustavoMichele6 @PiazzapulitaLA7 È un altro sondaggio, parametri diversi ma index lo quotava all'1% una settimana… - VincenzoProcida : REGIONALI 2020. SONDAGGIO INDEX RESEARCH: CDX 46%, CSX 34%, MOVIMENTO 5 STELLE 15% - Agenda Politica - I fatti, i c… -