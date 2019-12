Sondaggio Emg-Acqua | l' 8% degli elettori della Lega darebbe il proprio voto alle sardine

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Molto curioso il risultato ottenuto dal recentedi Emg-, che ha voluto approfondire la popolarità sempre più forte del movimento delle, nato in occasionemanifestazionenella città di Bologna, e che presto ha raccolto consenso in tutta Italia, sviluppandosi in modo più o meno spontaneo in molte città e portando in piazza molte persone. Secondo il, riportato da Tpi, l'8%che votano il Carroccioro ilse si candidasseroprossime elezioni politiche.: sarebbero votate dagliPotrebbe sembrare un paradosso eppure è il risultato di uncompiuto dall'istituto Emg-, che ha fotografato come il successo del movimento dellesia davvero esplosivo, al punto da contagiare l'elettorato. Pur essendo un movimento che si professa a-politico e ...

