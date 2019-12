today

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Secondo gli ultimiEMG Acqua, metà deglivorrebbealle urne, mentre la fiducia nell'attuale...

fattoquotidiano : Il premier non fa picchi di share in tv e non produce valanghe di commenti sui social, però i sondaggi dicono che g… - berlusconi : ?? Dobbiamo fare un duro lavoro per riportare al voto gli italiani delusi, disgustati dall'attuale politica, che non… - Today_it : Sondaggi, gli italiani vogliono tornare al voto: come stanno Lega, Pd e M5s -