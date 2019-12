Soldi alla Lega | chiesto il processo per Centemero

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giulioe Francesco Bonifazi verso ilper il finanziamento illecito. Indagine nata dall’arresto di Parnasi. Vanno verso ilGiulioe Francesco Bonifazi, rispettivamente tesoriere dellaed ex tesoriere del Pd. Sui due pende l’accusa di finanziamento illecito per avere accettatodal costruttore Luca Parnasi. Finanziamento illecito, Bonifazi everso ilStando a quanto emerso, l’intenzione del procuratore aggiunto Paolo Ielo sarebbe quella di chiedere il rinvio a giudizio per Giulioe Francesco Bonifazi. Per i due l’ipotesi di reato è quella di finanziamento illecito. Se possibile la posizione dell’ex tesoriere del Partito democratico sarebbe ancora più scomoda in quanto dovrebbe rispondere anche di false fatturazioni.ilperI pm di Milano che ...

pietroraffa : #Carofiglio:'Le destre sul #Mes si oppongono perché dicono 'potrebbe crollare l'economia della Germania e noi dovre… - angelomangiante : Speriamo finisca presto questo tormentone del #BlackFriday. Ma quale affare. In tanti non arrivano alla fine del me… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Allarme rosso. “Inchiesta Open, i partiti in allarme: 'Ora nessuno darà più soldi alla poli… -