‘Sognando l’Olimpo’ | Gerhard Kerschbaumer e la voglia di rivalsa dopo uno sfortunato 2019

(Di giovedì 5 dicembre 2019)(Bressanone,19/07/91) rappresenta senza ombra di dubbio la nostra miglior carta da giocare in vista di Tokyo 2020 nella disciplina del Cross Country (Mountain Bike). Il 28enne biker altoatesino (184 cm d’altezza per un peso forma di 69 kg) sin dalle categorie giovanili ha cominciato ad ottenere risultati di prestigio. Difatti, già nel 2009 arrivavano i primi risultati dalla categoria junior: vinceva Coppa del Mondo, Campionato Europeo e Campionati Italiani di categoria. Nel 2010 passa alla categoria under 23 e nel 2011 esordisce nelle file del Team TX Active Bianchi. Con questa casacca continuano ad arrivare exploit: in quell’annata vince il Campionato Europeo under 23 in Slovacchia e la classifica finale di Coppa del Mondo under 23. Queste performance convincono i tecnici azzurri a schierarlo (appena 21enne) nella prova olimpica dei Giochi di Londra ...

