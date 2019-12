Smarriti tra social | fake e libertà di parola

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sacha Baron Cohen non è solo un attore e un grande comico, ma uno strepitoso culture jammer della gloriosa stirpe di Joey Skaggs e degli Yes Men. Come tutti gli eroi del pranking, Baron Cohen manipola i potenti sospendendo per un istante i rapporti di forza usuali e portando alla luce la verità mediante la menzogna.I suoi personaggi di finzione sono sovraidentificazioni dei vizi dei pezzi grossi, e in questa falsa affinità essi si specchiano senza ritegno, esponendo il volto barbaro di uomini apparentemente normali e di una cultura presunta civile. L’esempio più recente è il sedicente colonnello isrealiano Erran Morad, nella serie “Who is America?”, che da guerrafondaio iperbolico convince parlamentari e lobbisti amanti del Secondo Emendamento a candide difese della tortura e a tragicomiche pubblicità di pistole ...

