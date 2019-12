Smalling risponde al Corriere dello Sport | «Black Friday? Sbagliato e insensibile»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) critica l'infelice titolo del Corriere dello Sport: «Devono capire il potere che hanno attraverso le parole» In seguito al titolo per presentare la sfida tra Lukaku e Smalling, il difensore della Roma ha attaccato il Corriere dello Sport con un tweet. «Mentre avrei voluto spendere la giornata concentrandomi sul big match di domani, è importante riconoscere che ciò che è successo questa mattina è sbagliato e altamente insensibile». «Spero che gli editori coinvolti nella pubblicazione di quel titolo si prendano le proprie responsabilità e capiscano il potere che possiedono attraverso le parole, e l'impatto che queste parole possono avere. Un grande ringraziamento alla Roma per il supporto». pic.twitter.com/ZlhQCicEmc — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 5, 2019

