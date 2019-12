Smalling e Lukaku hanno risposto al Black Friday del Corriere dello Sport

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Domani si gioca Inter-Roma e il, nel preparare la partita, mette in prima pagina i giocatori di colore Romelue Chriscon la scritta "". Il titolo del giornale è stato particolarmente criticato dagli utenti sui social e anche dalle due squadre in questione. "Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione", ha scritto l'Inter in un Tweet. Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione #BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM — Inter (@Inter) December 5, 2019 La Roma hacon lucida ironia, sfruttando la base di un famoso meme. "Nessuno: (parla ndr.). Assolutamente nessuno: (dice nulla ndr.) Nemmeno un'anima viva: (dice qualcosa ndr.). No one: Absolutely nobody: Not a single soul: ...

