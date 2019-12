Si sente male a scuola | muore bimbo di 11 anni

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Il piccolo alunno ha perso i sensi mentre si trovava in palestra con i compagni di classe. Trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, è morto poco dopo Tragedia allamedia di via Mar dei Caraibi a Ostia. Un alunno di 11si è sentitomentre si trovava nella palestra dell'istituto ed è morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Il giovane studente aveva raggiunto la palestra dellacon i suoi compagni di classe per l'ora di educazione fisica. All'improvviso però ha iniziato ad avere difficoltà a respirare e si è subito accasciato a terra, privo di sensi. Un malore inaspettato, da cui ilnon si è mai più ripreso. Gli insegnanti hanno subito dato l'allarme e in pochi minuti i soccorritori del 118 sono giunti sul posto. I medici hanno cercato di rianimare il piccolo a terra per oltre un'ora: come spiega il ...

Notiziedi_it : Ostia, bimbo di 11 anni si sente male a scuola e muore - Etrurianews : Ostia – Bambino di 11 anni si sente male a scuola e muore - andmarini : Ostia, bimbo di 11 anni si sente male a scuola e muore -