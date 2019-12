Sereni non ha mai violentato la figlia

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tiziana Paolocci Il gip proscioglie l'ex calciatore: era stata la moglie ad accusarlo Ha giocato l'ennesima partita. E finalmente l'ha vinta. Dopo nove lunghissimi anni, in cui è stato costretto a vivere lontano dai figli, l'ex portiere del Torino e della Sampdoria, Matteo, può finalmente voltare pagina. Il Tribunale di Torino ha archiviato, su richiesta della Procura, il procedimento a suo carico che lo vedeva chiamato a rispondere di abusi sessuali nei confronti della, una carriera spesa tra serie A, B e Premier League, era stato accusato dalla ex moglie nel corso di una turbolenta separazione. La donna aveva raccontato che nel giugno 2009 lui avevaladi quattro anni. Ma il gip ieri ha accolto la tesi degli avvocati difensori dell'imputato, Giacomo Francini e Michele Galasso, secondo i quali i bambini erano stati «per lungo tempo e ...

