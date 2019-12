Semaglutide | anche in Italia il farmaco per il diabete che si prende settimanalmente

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È arrivatoinil nuovoa base diper la cura deldi tipo 2. La confezione in commercio è prodotta dalla Novo Nordisk, ed è costituita da "penne" già riempite con la dose dinecessaria da iniettare, a prescindere dai pasti. In una nota esplicativa collegata al lancio della medicina di ultima generazione, l'azienda produttrice ha spiegato che può contribuire in modo significativo a tenere sotto controllo il livello di glicemia, aiutando ad evitare l'aumento di peso, e limitando notevolmente i rischi di tipo cardiaco, vascolare e cardiocircolatorio. Inquasi 4 milioni di persone soffrono diNel mondo ci sono 450 milioni di pazienti affetti da questa patologia, ince ne sono 3,4 milioni. Chi ha a che fare con ilsa quanto è importante controllare costantemente il livello di glicemia nel sangue, al fine di poter ...

