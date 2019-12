huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) ’’L’accordo è già stato preso, non vediamo ragione per cambiare testo”, è quanto ha confermato il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno. Nessun ripensamento. Il rinvio a gennaio della firma del trattato di revisione del MES (il Meccanismo europeo di stabilità) è dovuto soltanto a motivi tecnici.Luigi Di Maio si è ricordato, allora, di essere ministro degli Esteri e ha lanciato un ukase che somiglia a una dichiarazione di guerra: non sottoscriverà mai quel testo come è ora. Ma se qualcuno gli chiede delle spiegazioni, lui si avvale della facoltà di non rispondere. Da dove nasce questa batracomiomachia che ci sta confinando in quell’angolo da cui negli ultimi mesi stavamo cercando di uscire?Ad accendere la miccia del MES sono stati alcuni brani, tratti da interventi più ampi e ...

borghi_claudio : @corradoformigli @PiazzapulitaLA7 @Tboeri IO non ho mai detto una volta che il nostro debito è insostenibile. I cri… - StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: Se il debito è insostenibile ce lo dirà la Borsa, non la matematica - HuffPostItalia : Se il debito è insostenibile ce lo dirà la Borsa, non la matematica -