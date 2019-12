Sclerosi multipla | dopo la rivelazione di Fedez domande e risposte su malattia e diagnosi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Continuano a squillare i telefoni del centralino dell’Associazione Italiana(Aism)l’inaspettatadidi “rischio di(Sm) a seguito di una risonanza magnetica” effettuata tempo fa. La notizia è emersa dall’intervista del direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez all’interno della nuova stagione de “La Confessione” trasmessa stasera alle 21.25 sul Nove L’Aism vuole fare chiarezza precisando alcune questioni ritenute dall’associazione fondamentali per dare una corretta informazione e spiegare alla gente che non conosce la Sm come si manifesta, le dinamiche della, quali sono le cause, come avviene la. Ilfattoquotidiano.it ha contattato due luminari di rilievo nazionale esperti di Sm. Il professore Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana(Fism) commenta così le parole del ...

petergomezblog : #LaConfessione questa sera alle 21.25 su@Nove Fedez commosso risponde a Peter Gomez: “Ho fatto degli esami medici,… - Agenzia_Ansa : L'annuncio choc di #Fedez: 'Sono a rischio sclerosi multipla' #ANSA - HuffPostItalia : Fedez: 'Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla' -