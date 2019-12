Sciopero generale in Francia | 245 cortei in tutto il Paese contro la riforma delle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019)inlapensioni voluta da Emmanuel Macron. La mobilitazione, unapiù grandi degli ultimi tempi, prevede 245 manifestazioni inilda Nizza a Lille, passando per Lione. Il corteo più partecipato è quello di Parigi, che alle 13 è partito dalla Gare du Nord con i sindacati e gli “cheminot” – i lavoratoriferrovie – in testa. In piazza anche i gilet gialli che ormai da più di un anno protestanoil governo e chiedono le dimissioni del presidente della Repubblica. Il timore, come già minacciato, è che losi protragga a oltranza. Reporters en colère on va pas se laisser faire #Greve#grevedu5decembre pic.twitter.com/xfwQ1nXrFY — Reporters En Colère ???? (@REC Collectif) December 5, 2019 Macron, come già annunciato nel suo programma di governo, vuole modificare i regimi ...

