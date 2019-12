Sciopero contro riforma delle pensioni | a Parigi caos black bloc e pioggia lacrimogeni

ilfogliettone

(Di giovedì 5 dicembre 2019)di, scontri, detonazioni: cresce la tensione a margine del corteonolavoluta dal presidente Emmanuel Macron. Un gruppo dicomposto da almeno 500 individui vestiti di nero si e' appostato all'angolo del boulevard Magenta e Place de la Re'publique, nel cuore di, inscenando scontri e provocazioni con gli agenti di polizia costretti a replicare. Logeneralela, promessa cruciale del quinquennato del presidente Emmanuel Macron, in pratica, ha paralizzato la Francia: diverse centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza e interi settori si sono paralizzati. E, esattamente come nelle settimane di violenza messa in campo dai 'gilet gialli', e' stata teatro di nuovo di scontri e disordini. Ci sono state violenze, la polizia ha dovuto usare i, si sono visti ...

agorarai : Aule di udienza deserte e centinaia di processi rinviati ad altra data per la settimana di sciopero (dal 2 al 6 dic… - repubblica : Francia, al via sciopero contro la riforma delle pensioni: chiusa la Tour Eiffel, trasporti fermi fino a lunedì [ag… - Radio1Rai : 250 manifestazioni in #Francia contro la riforma del lavoro di #Macron. Lo sciopero, indetto da sindacati ferrovie… -