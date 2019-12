Sci di fondo | Coppa del Mondo femminile Lillehammer 2019 | nuova cavalcata trionfale per

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ladeldi sci diè cominciata nel segno di Therese Johaug, dominatrice assoluta del Nordic Opening disputato a Ruka. La seconda tappa stagionale si disputerà nel weekend a. La cittadina dell’Oppland è ricordata soprattutto per aver organizzato la leggendaria edizione dei Giochi olimpici invernali 1994, ritenuta a furor di popolo la più bella di sempre.è entrata nel calendario del circuito maggiore nel marzo del 1993. Tuttavia dopo aver ospitato i XVII Giochi olimpici invernali non è praticamente più apparsa sul palcoscenico delladelper quasi vent’anni. Lo dimostra il fatto che tra il 1995 e il 2012 abbia ospitato solamente una gara di primo livello. Questa sorta di “esilio” si è concluso nel 2013, da quando invece il capoluogo dell’Oppland si è improvvisamente trasformato in appuntamento fisso di inizio stagione. In ...

