Sci alpino | quattro slalomisti italiani in raduno in Val d’Isere

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di scista entrando nel vivo, con la trasferta nordamericana e il week-end dedicato alle discipline veloci in quel di Beaver Creek. Nel frattempo però c'è attesa per la seconda prova stagionale per quanto riguarda i pali stretti: lo slalom speciale. Si tornerà in pista domenica 15 dicembre in terra francese, in quel di Val d'Isere. Proprio nella località transalpina sono indalla mattinata odierna, a caccia delle migliori sensazioni. Stiamo parlando di Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Stefano Gross e Tommaso Sala.fino al 7 dicembre, con gli allenatori Jacques Theolier e Stefano Costazza.

