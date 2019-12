Sci alpino | Discesa femminile Lake Louise 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Venerdì 6 dicembre (ore 20.30) si disputerà laliberadi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Nella località canadese andrà in scena il primo appuntamento con la velocità di questa stagione e si preannuncia grande spettacolo su un pendio estremamente esigente e complesso che metterà a dura prova tutte le atlete pronte a darsi battaglia sulle nevi dell’Alberta. Attenzione perché quella di venerdì sarà la prima di due discese in programma durante questo fine settimana, la replica andrà in scena sabato 7 dicembre. L’Italia si affida a Sofia Goggia, la Campionessa Olimpica vuole porre il suo sigillo ed è pronta a sfidare le altre big dellaovvero la slovena Ilka Stuhec, l’austriaca Nicole Schmidhofer e perché no anche la statunitense Mikaela Shiffrin che vuole esprimersi al meglio anche in questa specialità. Di ...

