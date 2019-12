oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo la cancellazione della primadi martedì 3 della discesa libera valida per ladelmaschile di scidi, in Colorado, in programma sabato 7, e la disputa della seconda di ieri, anche la terza, in programma questa sera alle ore 19.00 italiane, è stata cancellata a causa del meteo. L’ufficialità è stata data dalla FIS, che in un primo momento aveva rimandato la decisione alle ore 18.30. Questo quanto comunicato dalla FISI: “A causa delle intense nevicate delle ultime ore e delle previsioni meteo, è statala terzadella discesa maschile a“. Per l’Italia saranno in gara sette azzurri domani, venerdì 6, alle ore 18.45 italiane, quando gli atleti affronteranno il supergigante. Al cancelletto di partenza Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse, Federico Simoni, Matteo ...

zazoomblog : Sci alpino Coppa del Mondo Beaver creek 2019: annullata l’ultima prova cronometrata della discesa libera maschile -… - sportface2016 : Annullata la seconda prova della discesa maschile di #BeaverCreek - Bb1947Gnomo : Ottima gara della mia amica Giulia Albano -