Sci alpino Beaver Creek 2019 | calendario | orari e programma del fine settimana Guida tv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si va a concludere la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci-2020. Dal Canada, e da Lake Louise, il Circo bianco al maschile si sposta a, Colorado, per tre gare che metteranno in palio altri punti importanti in ottica della classifica generale e di specialità. Si inizierà venerdì 6 dicembre alle ore 18.45 italiane con il supergigante, quindi sabato 7 toccherà alla discesa libera alle ore 19.00, mentre domenica 8 sarà di scena il gigante con prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45. Ci sarà, quindi, subito la giusta occasione per il nostro Dominik Paris di rifarsi dopo le due piazze d’onore di Lake Louise, su una pista che potrebbe favorirlo. IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ...

