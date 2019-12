Scacchi | Alberto David vince il Campionato Italiano per la terza volta A Elena Sedina il

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si è concluso oggi, a Padova, ilAssoluto di, al termine di battaglie durate quasi due settimane tra molti dei migliori rappresentanti del panoramastico del nostro Paese. A quasi cinquant’anni, si laurea Campione d’Italia per lanella sua carriera il Grande Maestro milanese. Una storia particolare, la sua: nel 1975, all’età dunque di cinque anni, si trasferisce in Lussemburgo con tutta la sua famiglia, ed è proprio per il piccolo Paese tra Germania, Francia e Belgio che gioca fino al 2012, quando decide di ritornare in Italia e di cambiare federazione di appartenenza. Il successo è meritato, e giunge al termine di un torneo senza sconfitte, e chiuso con la brillante vittoria su Alessio Valsecchi che gli porta in dote il tricolore dopo gli undici turni di gioco, con 8 punti.inoltre un montepremi ...

