Santo Alario scomparso nel 2018 a Capaci | trovati i suoi resti | ucciso dall’amico? Pista

urbanpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019): terribile svolta nelle indagini, iumani rinvenuti lo scorso giugno in contrada Gurgo, nelle campagne di Caccamo, per il Ris dei carabinieri apparterrebbero proprio a lui. Del 42enne si erano perse le tracce il 7 febbraio, quando si allontanò in auto con l’amico Giovanni Guzzardo, ritrovato nascosto in un casolare 3 mesi dopo, accusato di omicidio e poi assolto.: iumania Caccamo sonoSecondo la procura di Termini Imerese che da quasi due anni si sta occupando del caso,sarebbe statoda Giovanni Guzzardo che, in assenza del cadavere della presunta vittima, era stato assolto dall’accusa di averel’amico. Mancava anche la possibile arma del delitto e almeno un grave indizio che potesse corroborare l’ipotesi del delitto. Dopo avere appurato che ...

infoitinterno : Capaci, scomparsa Santo Alario, i resti trovati a Caccamo “sono suoi” - antoninobill : RT @blogsicilia: Mistero scomparsa Santo Alario, i resti trovati sparpagliati in un'area già battuta - - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel #tg delle 14, la plastica delle serre che inquina il mare del Ragusano, i migranti sbarcati a Messina e Pozzallo, l'app… -