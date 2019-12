notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Amadeus ha annunciato a Viva Raiplay di Fiorello chiil conduttore dell’Altro, il programma che andrà in onda dopo ildiin sostituzione del tradizionale Dopo: il nome che ha fatto è quello diche è uscito a sorpresa da una scatola recapitata sul palco del programma.conduttore dell’AltroLa trasmissione si potrà vedere esclusivamente in streaming su Rai Play, segnando una rivoluzione nel servizio pubblico. Amadeus stesso aveva parlato dell’edizionecome di qualcosa che mettesse insieme tradizione e innovazione.. E così, dato che da una parte ciil classico teatro Ariston e dall’altra un linguaggio più vicino al web e ai giovani. La modalità era in realtà già stata sperimentata nel 2015, anno in cui, con la conduzione di Saverio Raimondo, lo show si poteva vedere soltanto ...

trash_italiano : Festival di Sanremo 2020, Lady Gaga non ci sarà - trash_italiano : Emma Marrone ospite al Festival di Sanremo 2020? - notizieit : #Sanremo 2020, a condurre l’Altro Festival ci sarà Nicola Savino -